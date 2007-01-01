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Общество

Стадо кабанов перекрыло дорогу под Калугой

Видео с животными прислал наш читатель.
Дмитрий Ивьев
11:47 сегодня
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Кабаны вышли днем на дорогу у деревни Малые Козлы Перемышльского района.

В стаде их было несколько десятков.

UPD. Позже выяснилось, что видео снято не в Калужской области, а в Московской.

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