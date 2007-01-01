Губернатор передал калужским медикам ключи от 25 новых автомобилей

Церемония прошла в четверг, 27 февраля.

Автомобили будут работать в Бабынинском, Ульяновском, Медынском, Людиновском, Малоярославецком, Козельском, Жуковском районе и в Калуге. Часть отдадут новой поликлиники на Правобережье.

- За несколько лет мы существенно укрепили автопарк калужских больниц, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - По нацпроекту «Здравоохранение» он пополнился 142 машинами. Первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. На участковых терапевтах, педиатрах, фельдшерах огромная нагрузка. Пусть новые машины будут подспорьем нашим медикам в их непростой работе. Они будут отвозить врачей по вызовам, а пациентов - в больницы и поликлиники, доставлять лекарства. Чтобы медпомощь для жителей была ближе.