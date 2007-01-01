-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор передал калужским медикам ключи от 25 новых автомобилей
Общество

Губернатор передал калужским медикам ключи от 25 новых автомобилей

Церемония прошла в четверг, 27 февраля.
Дмитрий Ивьев
14:33 сегодня
0 930
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Автомобили будут работать в Бабынинском, Ульяновском, Медынском, Людиновском, Малоярославецком, Козельском, Жуковском районе и в Калуге. Часть отдадут новой поликлиники на Правобережье.

- За несколько лет мы существенно укрепили автопарк калужских больниц, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - По нацпроекту «Здравоохранение» он пополнился 142 машинами. Первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. На участковых терапевтах, педиатрах, фельдшерах огромная нагрузка. Пусть новые машины будут подспорьем нашим медикам в их непростой работе. Они будут отвозить врачей по вызовам, а пациентов - в больницы и поликлиники, доставлять лекарства. Чтобы медпомощь для жителей была ближе.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
7 оценили
43%
29%
14%
0%
0%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImswUGd0ZHJrZkN5YmdiOTNTZ28vK2c9PSIsInZhbHVlIjoiOCsybW50b2d4VFBrVHhTSGI1T1N6S2Z0bW03ejd1aUx0SENncUEwOW1CRTRaRSthQml5b055dGMvUjI4K2w1MXlydEJ6L0ZiMDZVQU1hY1hQWm1mK01SbUdYOXVzeDB5UStBMTdNSTVsWG81S0tqRFk3QzdETy9STWxnZllta3dMcjZhbCtRV3l2R2tEZnFOaFhUNTI5WUZ1TStXZ2tuQkFaZXVjdGswaWdwOTBzb1hrb2hmc1hpUW8wa3RsWG11VGpNazZWZHZZR0xzekNONXNVYldOa2ZhMHJ5cnlBY0pMd0FOaCsreHdLOGFUSEJweWJ4aVFvWWhMdm0reUN3MlJjTXRsaDE1eXNOZHpWWE8va0VlUUNxVm4yYUFtWUVqZzk3Z2t1ZUVFUXhzMGY2R0xCaXVmSmovSDZZd2pUNlc0Zm1TWFlKQmJkR0dTQTdvKzNVOTNQUmVwcUhHeHlkZlJZRjc4djczSXZnQjJPZHdBUDRnRC9Ld2ZsRDE3bk5KQW8vRUR2eWxrYWcwSGlzQ3JsZjM4Ty9aYmJvRmxwUHlodU93azY3QkZkWGFiSlFSSTFKUzhlQTJlR0lGUG16MiIsIm1hYyI6IjAwZGJhMzQ4MTQ5MDMzYWYwYjBlOTNhZDY0MDIwNWVhMjNiNGQwYmY1ZjAwYTUyNTVjZDBmMzlhM2I2ZTAyYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZjNlBNcmVzUFhoWWhJcVVhMDdtYmc9PSIsInZhbHVlIjoiS1BtZVUyeWdLcS8rQkJwZnJzK0t4V0Z0LzRWc0FWa2FMM0ZsYUU1NExpWFZGS0lIYnM2Ty9PQkRDZERydVZJNXJHMW0yNC9iZmxXUkJGMGtVbVhhcTVFU2hXRFJVUFgwQXJCNjNNclpmTlJJTE9QWGIyUnhrT2JqamcrZyt2Y2hmLzA0YjI1T0JtM2w3ei9QOFIvVVdmL09ldGlGLzhPWmhLUGVIN1BDTVR2Ui9KY0QwaFVqRnJGK0UzL0JObXNlS2JZR2p0VkJxSDNtbGd6Y2QvQUlhNmxjNjBSZ2lzUndneXhvL245UUdwUHlUN3d4NnVYY1JSZlVWU0FwdVNGeENlT01SUVhzVUE3QVlwOGk4aTFINS93OXJTWEpRNU9mVzYwenV3UW9PNCtMbHRXNytRUVd4MzEzUjVPQUJGTkM0TEZLWkxldDRNcjI1K1JlaGMwWWh2MUZ4NXlQbWlGcXlHbWU0TUFnbjdJV0E0Y2lQR05EQ0ZmSFhuL1RXY0pzYXhLUHFpbGNwOHYwUXZyak5meXJoeDVhMjQrTWlQeEN2VzlONHFzNUMyZTllUFJLTUhFVUFzTktlU1haU0wxdTFHd1RjdFcvRGpVeTNmWllvbzJxbHkwWW1yZWt5WWsvUEhPdzF0NG5IbHR0YUdxc1hja0dYZEgvMUNOMTFuTHRrRnIyaEZmV1JMVEhlQk5jYWJoOFlHRC9BSzR1YVdLblpsSzFqUHp5RVdtejU3azNYN05kUGhiN0lOc1plc3FlRitWZWozQXpMdHlyYlNEY3BoekVTanlDNFlPWXM2TFFKVXAwSEkyU1ZLMzNlYkpnV0l2dit5WkQzcnhpeDdlaSIsIm1hYyI6IjNjY2VmNDJkNDQ3NmJkZjAyMWVmODYzZTQxY2ZlYmRjMDg2NWRkZWE5MzQ3NGU4YmZjZGYyZmE1MzRiN2VlYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+