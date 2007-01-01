Зеленый папоротник заметили зимой в калужском лесу

Фото в четверг, 27 февраля, опубликовало региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Снимки сделаны на Чёртовом городище недалеко от Козельска.

- Именно там растет редчайший зимующий папоротник – многоножка обыкновенная, - пояснили в Минприроды. - Это многолетние растение высотой 10-30 см с зелеными вайями обитает в Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Северной Америке. В России он распространён на севере Европейской части и в Западной Сибири, а в Калужской области впервые найден в 1910 году в урочище «Чёртово городище», где растет и в настоящее время либо на склонах, либо на камнях под пологом леса.