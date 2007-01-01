35-й Механический завод и Калуга: 77 лет общей судьбы

Годы поступательного развития превратили небольшое калужское авторемонтное предприятие в производство федерального значения.

От малого к масштабному

В 1948 году Калужской области понадобилась ремонтная база для обслуживания техники, работающей в аэропортах, которая и была построена.

Время шло, промышленность развивалась, у нее появлялись новые задачи. В 1963-м предприятие было передано под крыло Министерства обороны и вышло на качественно новый этап.

В построенной производственной зоне заасфальтировали 4 тысячи кв. м, здесь выросли производственные корпуса, к предприятию провели ветку железной дороги.

В новых цехах установили мощное современное оборудование, в том числе токарно-­карусельные и продольно-­фрезерные станки.

И уже скоро завод начал отгружать новую продукцию — ​это были 10-тонные козловые краны, башенные краны «МСК‑5-20», а также грузопассажирские подъемники.

Всего через два года предприятие вновь подверглось модернизации и расширило функциональные возможности. Теперь в число его задач вошел ремонт автогрейдеров и кранов на пневматическом ходу, дизельных двигателей.

Укрепляя производственную базу, завод не оставлял и заботу о социальном благе своих работников и других калужан. Уже скоро неподалеку от промышленной зоны появились 19 многоквартирных домов — ​целый городок со своим детским комбинатом «Звездочка», спортивным залом, детским техническим клубом, домом быта и кухней-­столовой на 250 посадочных мест!

Шаг за шагом

Поистине судьбоносные перемены для 35-го Механического произошли в 2006 году. После масштабной реорганизации производства оно встало на службу двух из числа ключевых отраслей России — ​газодобывающей и газотранспортной.

Новую эпоху открыло первое изделие — ​трубчатый воздухо-нагреватель-­регенератор для газотурбинной установки. Прототип выдержал испытания и пошел в серию.

Шаг за шагом осваивались новые проекты, и к сегодняшнему дню в номенклатурном перечне завода более 50 позиций. Это агрегаты высокой конструктивной сложности, изготовление некоторых из них может занимать месяцы. Требования к качеству и надежности беспрецедентные, ведь этому оборудованию придется работать в условиях северного климата на добывающих комплексах Газпрома и АРКТИКГАЗа.

Диверсификация производства дала старт новым этапам совершенствования, модернизации и развития. Этого требует само время, ведь активность на рынке нефтегазового оборудования только растет.

С новыми силами

Особенность производства в том, что практически каждое изделие имеет свои конструктивные особенности, не свой­ственные крупносерийным проектам. Решать нестандартные задачи позволяет гибкость технологического процесса, которую в немалой мере обеспечивает станочный парк.

Его регулярному обновлению — ​первостепенное внимание. В текущем году, например, заводчане ждут новое оборудование лазерной резки металла.

Одновременно вкладываются силы в оптимизацию производственных цепочек, внедряется технология бережливого производства, система 5S, ERP‑система, которая позволит еще более гибко управлять технологическими и организационными процессами.

Любое оборудование совершенно бесполезно, если рядом нет умелых мастеров. В числе стратегических задач 35-го Механического — постоянное укрепление кадровой базы, создание наилучших условий как для работающих специалистов, так и для свежего пополнения. Здесь прекрасно показала себя система наставничества, которая позволяет адаптировать навыки молодого рабочего к конкретным задачам.

Любое развитие должно подтверждаться результатами, и предприятию есть что показать. В 2024 году экономический рост производства достиг 35%, а в наступившем году заводчане намерены взять планку уже в 40%. И основания для таких планов есть: ​полный пакет заказов на 2025 год уже сформирован.

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