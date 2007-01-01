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Новость дня Общество

В Калуге помидоры подорожали до 1600 рублей за килограмм

Дмитрий Ивьев
10:40 сегодня
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Столько просят за черри российского производства.

Фото ценника из одного из магазинов прислал 27 февраля наш читатель.

- 500 граммов помидор дороже килограмма королевских креветок! - возмущается житель Калуги.

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