В Кондрово обещают решить проблему неприятного запаха

На местном предприятии «Мастер-Гриб» побывали министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов и глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

Сейчас ведется работа по внедрению новой системы фильтрации воздуха.

Неприятные запахи периодически отравляют жизнь людям в Кондрово.

Как сообщил Ефремов, разработка комплексного проекта фильтрации воздуха на компостном цехе практически завершена. Работы собираются провести за шесть месяцев.

- Надеемся, что все будет выполнено, и будем контролировать процесс, - подчеркнул министр. - Нам нужен ответственный бизнес, который не только производит продукт, но и понимает социальную ответственность перед населением.