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Общество

В Кондрово обещают решить проблему неприятного запаха

На местном предприятии «Мастер-Гриб» побывали министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов и глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
Дмитрий Ивьев
08:19 сегодня
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Сейчас ведется работа по внедрению новой системы фильтрации воздуха.

Неприятные запахи периодически отравляют жизнь людям в Кондрово.

Как сообщил Ефремов, разработка комплексного проекта фильтрации воздуха на компостном цехе практически завершена. Работы собираются провести за шесть месяцев.

- Надеемся, что все будет выполнено, и будем контролировать процесс, - подчеркнул министр. - Нам нужен ответственный бизнес, который не только производит продукт, но и понимает социальную ответственность перед населением.

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