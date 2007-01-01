Калужские пенсионеры осваивают скандинавскую ходьбу
Это один самых популярных видов активности у старшего поколения в центрах социального обслуживания нескольких районов региона и в Калуге, рассказали 26 февраля в министерстве труда и социальной защиты.
Там подчеркнули, что занятия помогают пожилым людям оставаться бодрыми. Работа организуется в рамках нацпроекта «Семья».
В Людиново, например, тренировки проходят в Сукремльском лесопарке.
- Занятия скандинавской ходьбой - настоящая находка для пожилых людей, - рассказала заведующая социально-реабилитационным отделением «ВЕРА» Людиновского центра социального обслуживания Оксана Серёгина.