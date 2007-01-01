Калужские пенсионеры осваивают скандинавскую ходьбу

Дмитрий Ивьев

Это один самых популярных видов активности у старшего поколения в центрах социального обслуживания нескольких районов региона и в Калуге, рассказали 26 февраля в министерстве труда и социальной защиты.

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Дмитрий Ивьев 640 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники