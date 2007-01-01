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Общество

26 февраля состоялось заседание Городской Думы

Дмитрий Ивьев
08:17 сегодня
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Медалью «80 лет освобождения Калуги» и почётной грамотой была награждена директор музея космонавтики Наталья Абакумова.

«Калужский музей космонавтики – один из лучших в мире, он постоянно развивается, участвует в жизни города, его посещает огромное количество туристов. Искренне поздравляю Наталью Алексеевну с заслуженной наградой, желаю новых успехов и дальнейшей плодотворной работы на благо Калуги и калужан», – подчеркнул Глава городского самоуправления Юрий Моисеев.   

Депутаты внесли изменения в бюджет Калуги. Доходная часть увеличивается на 141 млн. рублей, корректируется ведомственная структура расходов. Выделяются дополнительные средства на мероприятия в области дорожного хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры, выплату социальных пособий и компенсаций,  предоставление субсидий социально-ориентированным НКО, ремонт зданий школ и детсадов, ликвидацию несанкционированных свалок и аварийного жилого фонда.

Также был скорректирован прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. В программу дополнительно включается пять нежилых помещений, в том числе объект культурного наследия местного значения «Дом П.Н. Дехтерева». Сумма планируемых поступлений в бюджет города увеличивается с 16 млн. 840 тысяч до 20 млн. 635 тысяч.

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