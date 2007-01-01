В Калужской области детям поставляли фальсифицированную молочку

В среду, 26 февраля, о выявленных нарушениях рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: управление Россельхознадзора.

Фальсификат нашли в конце 2024 года при мониторинге продукции, которая поставлялась в образовательные учреждения.

В твороге, который был произведен в Нижегородской области, нашли растительные жиры, а также несоответствие по жирнокислотному составу.

Также не соответствовало нормам сливочное масло из Пензенской области.

В обоих случаях поставщиком продуктов была компания из Калуги

- Управлением Россельхознадзора были объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований действующего законодательства. Вся информация о данных фактах была направлена непосредственным получателям продукции, поставщику, в профильное региональное министерство, УФАС по Калужской области, Управление Роспотребнадзора, региональным органам власти, а также в правоохранительные органы и органы прокуратуры, - говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено административное дело