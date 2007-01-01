«Ферма» готова к Масленице и Посту
В эти праздничные дни блины с самыми разнообразными начинками становятся главным украшением любого застолья. Гости будут в восторге как от классических мясных блинчиков, так и от изысканных вариантов с деликатесами.
Остается только один вопрос: где найти вкусные, свежие и аппетитные начинки для блинов? А заодно подготовиться к постным блюдам, которые станут основой рациона в период Великого поста? Конечно же, в сети магазинов «Ферма»!
Мой любимый магазин
Именно так отзываются многие жители Калуги, переступая порог магазинов «Ферма». Ароматные торговые залы манят своим разнообразием. Здесь каждый найдет что-то по душе: отборные порции телятины, говядины, свинины, нежная диетическая индейка — все это так и просится в корзину покупателя.
Не так давно на прилавках магазинов появились новые позиции: разнообразная рыба и множество сортов сыра на любой вкус. Ассортимент «Фермы» постоянно пополняется, радуя покупателей новинками. Более того, в преддверии праздников во всех магазинах сети стартовали специальные акции. Убедитесь сами, цены на некоторые продукты приятно удивят!
Кстати, «Ферма» не только для тех, кто может позволить себе деликатесы. Сеть славится своей вдумчивой ценовой политикой, ориентированной на покупателей с разным уровнем дохода.
— Мы стараемся удерживать цены, не повышая стоимость товаров. Это непросто, но для нас главное — наши покупатели, — делится руководитель сети магазинов «Ферма» Алексей Осипов. — У нас это получается, ведь мы работаем без посредников: сами производим и сами продаем.
Качество и вкус — вот что стоит во главе угла в «Ферме». Ручная работа, как дома — секрет популярности продуктов сети. Полуфабрикаты с прилавков разлетаются мгновенно. В наш стремительный век, когда долгое стояние у плиты становится роскошью, они оказываются настоящим спасением. Приготовление занимает всего полчаса, а вкус блюд — как у самой искусной хозяйки. Не верите? Попробуйте сами!
Не все коту Масленица…
Наслаждаясь вкусными блинами с начинкой от «Фермы», стоит заранее подумать и о предстоящем Великом посте. Чтобы сделать его более легким и разнообразным, снова отправляйтесь в «Ферму».
Для постящихся покупателей здесь подготовили широкий ассортимент рыбы и рыбных деликатесов. И это не только привычные продукты, но и… пельмени!
— Для начинки наших пельменей мы используем филе горбуши, минтая и трески, — рассказывает директор сети магазинов «Ферма». — При этом 80% веса пельменя составляет рыба. В тесто мы добавляем только натуральное яйцо и муку высшего сорта.
Разработкой нового рецепта занимался главный технолог «Фермы», специалист с многолетним опытом работы.
Кроме рыбных пельменей, для поста отлично подойдут новые варианты корейских салатов: с цветной капустой, несколькими видами грибов или баклажанами.
Постоянное обновление ассортимента — еще одна причина, чтобы чаще заглядывать в «Ферму». Постоянные покупатели знают: регулярно на прилавках сети появляется что-то новое и вкусное. Не упустите возможность порадовать себя и своих близких не только на Масленицу, но и во время Великого поста!
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