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«Ферма» готова к Масленице и Посту

Масленичная неделя — ​это время, когда на столах царят блины. Но это традиционное русское лакомство любят не только с маслом или сметаной.
15:52 сегодня
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В эти праздничные дни блины с самыми разнообразными начинками становятся главным украшением любого застолья. Гости будут в восторге как от классических мясных блинчиков, так и от изысканных вариантов с деликатесами.

Остается только один вопрос: где найти вкусные, свежие и аппетитные начинки для блинов? А заодно подготовиться к постным блюдам, которые станут основой рациона в период Великого поста? Конечно же, в сети магазинов «Ферма»!

Мой любимый магазин

Именно так отзываются многие жители Калуги, переступая порог магазинов «Ферма». Ароматные торговые залы манят своим разнообразием. Здесь каждый найдет ­что-то по душе: отборные порции телятины, говядины, свинины, нежная диетическая индейка — ​все это так и просится в корзину покупателя.

Не так давно на прилавках магазинов появились новые позиции: разнообразная рыба и множество сортов сыра на любой вкус. Ассортимент «Фермы» постоянно пополняется, радуя покупателей новинками. Более того, в преддверии праздников во всех магазинах сети стартовали специальные акции. Убедитесь сами, ​цены на некоторые продукты приятно удивят!

Ассортимент полуфабрикатов поражает своим разнообразием: купаты, тефтели, котлеты, биточки, готовый шашлык, фаршированные перцы, ребрышки барбекю, куриные крылышки, рулеты с грибами, сыром, черносливом или сливочной начинкой. Для настоящих гурманов в «Ферме» приготовили буженину с классическими специя­ми, свежую грудинку и рульку.

Кстати, «Ферма» не только для тех, кто может позволить себе деликатесы. Сеть славится своей вдумчивой ценовой политикой, ориентированной на покупателей с разным уровнем дохода.

— Мы стараемся удерживать цены, не повышая стоимость товаров. Это непросто, но для нас главное — ​наши покупатели, — ​делится руководитель сети магазинов «Ферма» Алексей Осипов. — ​У нас это получается, ведь мы работаем без посредников: сами производим и сами продаем.

Качество и вкус — ​вот что стоит во главе угла в «Ферме». Ручная работа, как дома —  секрет популярности продуктов сети. Полуфаб­рикаты с прилавков разлетаются мгновенно. В наш стремительный век, когда долгое стоя­ние у плиты становится роскошью, они оказываются настоящим спасением. Приготовление занимает всего полчаса, а вкус блюд — ​как у самой искусной хозяйки. Не верите? Попробуйте сами!

Не все коту Масленица…

Наслаждаясь вкусными блинами с начинкой от «Фермы», стоит заранее подумать и о предстоящем Великом посте. Чтобы сделать его более легким и разнообразным, снова отправляйтесь в «Ферму».

Для постящихся покупателей здесь подготовили широкий ассортимент рыбы и рыбных деликатесов. И это не только привычные продукты, но и… пельмени!

— Для начинки наших пельменей мы используем филе горбуши, минтая и трески, — ​рассказывает директор сети магазинов «Ферма». — ​При этом 80% веса пельменя составляет рыба. В тесто мы добавляем только натуральное яйцо и муку высшего сорта.

Разработкой нового рецепта занимался главный технолог «Фермы», специалист с многолетним опытом работы.

Кроме рыбных пельменей, для поста отлично подойдут новые варианты корейских салатов: с цветной капустой, несколькими видами грибов или баклажанами.

Постоянное обновление ассортимента — ​еще одна причина, чтобы чаще заглядывать в «Ферму». Постоянные покупатели знают: регулярно на прилавках сети появляется ­что-то новое и вкусное. Не упустите возможность порадовать себя и своих близких не только на Масленицу, но и во время Великого поста!

Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920 Erid: 2VfnxxmACji
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