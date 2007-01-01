В Калуге передали награды родным солдат, погибших на СВО

26 февраля на заседании Городской Думы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов передали награды родным калужан, погибших в ходе специальной военной операции.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества посмертно награждены младший лейтенант Игорь Половинкин, рядовой Алексей Новиков, старшина Игорь Козак и рядовой Размик Геворгян.

«Родители воспитали достойных защитников Отечества. Вечная память героям!», – обратился к родным павших воинов Юрий Моисеев.