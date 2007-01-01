-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге передали награды родным солдат, погибших на СВО
Общество

В Калуге передали награды родным солдат, погибших на СВО

Дмитрий Ивьев
13:00 сегодня
0 616
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

26 февраля на заседании Городской Думы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов передали награды родным калужан, погибших в ходе специальной военной операции.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества посмертно награждены младший лейтенант Игорь Половинкин, рядовой Алексей Новиков, старшина Игорь Козак и рядовой Размик Геворгян.

«Родители воспитали достойных защитников Отечества. Вечная память героям!», – обратился к родным павших воинов Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImNLZHlTek9Qc1dsMWhRODVFN1hyMmc9PSIsInZhbHVlIjoiL3NWc0FTSXlWZE9iM2tKZ1lZZ24zS2ZmZDhZZkhvT3I5UFpuMS9uVXAzUXNlOHZmZStvT09GOWlNcEcra2l3b04rMzVZbExTK1ZqMk1JU1dIL2c5M3RRMUIrUlQxVWRQK0x0ZTM3RE1MMmlPNHpZWE9vUjVOd0crdlU5MFI4T0NyYitWOVZRajNCdjRWanpGUTFwdkdqd29tUkZMMmFiZm5EUXRrc3V3Y1pZdkV3MzVrcElVSFJ4ZWFuVUhrTjJNRDZiWnpmdUV5TkRvcFlJYVBUZGFjMnJIQjlZM3FIVEY5WjZndWVteDZ1ZHBYN0VUL1ZpUmVFK3lGRnZUNEMvejJ0Y0VrV2xtOXQrb3N5ajcwY0J6Z2hIQnh5REU3dDVMdzBhMGw0b2tPZGdMTDFvaEpidlpjSTU3TXlWK2l2RkwyUGhob25sUjVGN0RkdjV3WE5FaDV6UGhRTzk5QWYwNzZFbkpCY3lzL1BQbHZmY1JDNEFOUjRWaTNydFZ2Tm9salgwR0k2YmpCUFF4c0htYTQvN3NnSG9GMkdkZFpWci9lcEh1YUtYbnBIVGxnMDk1RFZyekphcFFRNEZSNnlpZCIsIm1hYyI6IjM5ZjI3NWU1NDc1NTk4ODcwZjI2OWExMGRmZjFhZWMzYjFjZGMzMDY3Y2VjMjM1ZDViMTQ1OTYwNzlhNTY5NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZ5SVJTbVVNNGtTMGxUbnlUOW85dWc9PSIsInZhbHVlIjoiYVk3RENxTGRtNDJtMnNVdEF1RVJ4TjRhM1hETUM2eC95ZFlQZWN5Z2tvdnlwTjJHbEhabVlPS0tCeW8xYlRBWHNKaGlEQnN5NlBnSUZqMFNUbG4wN0UyemhYdzlVMEczZDNLK1k1SnF1a25oclJJVDlkdUVKODEyK1JMR2kyWHl1TFJ1YjhLMWJjb1ovOU53ME5XK1lGWkxkV05zTytXRkNrNk0xK2RHai9rVzBxT0xFNWRKZUpSenJlQnNEM3BlZHpGUndFVHA2UHRUT1pMejRXcjYwaXVYd0t3b01JTnBmdm1CVVFYSjBGUy9qZEE2dVN3OC9LaXZlNEVxaDNCQW1XVzF0a2F3b3VoYXdjKzNGK21Zd2Q3SmVKSlBrNGVLWFlUWjJjeDhEYngyc2JZb0hiQWlhd1dHL2NLZ1BJK2dmVjV1S2QxTmhNdGliUm1QaHlEU043U1VJVEVSeVhGNlk5R2V5eVF1NVN6MkxxWEJINWp0OGRrc3VzRDd3MEE4SkMyeHk4T296b0xEai8va0Y4OW1BRFlONXVoWHQxWThXanpIaHBMK0dTSDJLcUN1a3JpaUZZbVZqY0pyZ0YraWs5dWxSbmE2RmVMTTdPRVI4TFdiaElCTG5oT1MvYTlTYVNKU3hZeDBZZyszRS9PbC9YV3d5QThOWEJkRlJHSnNRcnJGdGhTNHcvaHF6elhqOEJKUlIwMUhXbXU1MkpyQlpDRUkrMlpYMHk0dU9FdmpmaGNqdmd4OUhMdE5xb3pZMmpIR2NXQS9ENDczUnZkd2srWTJ2RkFXVzl4clNPb3AzY3hPLzcxMnFiUXB4ZnNkRnNtOXhITjZnZ1Zxb0g1NyIsIm1hYyI6IjAzMGE4ZmMwNWM3OTljYmI0ZjI3Y2RmZTYxMmVhYjZjMmY4OTJlNWUyYzhiNTUyYzIxMGEzM2ZkMWU0Yjc0MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+