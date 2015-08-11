В 2024 году свой бизнес в Калужской области зарегистрировали на 32% больше предпринимателей, чем годом ранее

Российские предприниматели в 2024 году открыли в Калужской области порядка 400 новых ИП и ООО, используя сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» от дочерней компании Сбера «Деловая среда».

Мужчины открывали бизнес чаще женщин – 59% и 41% соответственно. Больше всего новых предприятий в регионе зарегистрировали в таких сферах, как розничная и оптовая торговля, пассажирские и грузоперевозки, строительство и общепит. Характерно, что по данным на конец 2024 года 71% бизнесов в регионе запустили предприниматели до 45 лет, в том числе 40% — от 18 до 35 лет.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Рост числа предпринимателей в Калужской области — это яркий показатель укрепления экономики региона. Мы видим, что возможность открытия своего бизнеса привлекает людей разных возрастов, особенно молодежь. Сбербанк всегда готов поддерживать предпринимателей на всех этапах их пути, например, наши сервисы позволяют быстро и удобно начать свое дело, получить необходимые знания и консультации. Уверен, что такая позитивная динамика — это только начало, и впереди нас ждет еще больше успешных историй калужских предпринимателей, которые вносят вклад в развитие региона».

В целом среди российских предпринимателей наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году стала розничная торговля. В топ-10 также вошли пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт, а также сфера IT, которая показала прирост на 13,5% к предыдущему году.

В Москве из 10 самых популярных направлений бизнеса за прошедший год наибольший прирост по регистрациям показали операции с недвижимым имуществом (+28%), в Санкт-Петербурге — сухопутный и трубопроводный транспорт (+56%). В Алтайском и Приморском краях, Воронежской области и Дагестане лучшая динамика отмечена в строительстве (+68%, 51%, 38% и 31% соответственно).