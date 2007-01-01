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Общество

В Калужской области избрали нового председателя Совета муниципальных образований

Дмитрий Ивьев
12:30 сегодня
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Им стал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

Решение принято на 21 Съезде Совета муниципальных образований Калужской области.

- Быть избранным на пост Председателя Совета большая ответственность, - прокомментировал Парфенов. - Поблагодарил руководство региона и коллег за оказанное мне доверие. Надеюсь, что и дальнейшая наша совместная работа будет эффективной.

Ранее эту должность в течение четырех лет занимал глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

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