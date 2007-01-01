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Новость дня Общество

В Калужской области у чиновников забрали деньги за скандальный корпоратив

Бывшая заведующая отдела культуры администрации Сухиничского района и бывший директор Межпоселенческого социально-культурного комплекса должны вернуть около 175 тысяч рублей.
Дмитрий Ивьев
12:37 сегодня
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Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.

Еще четыре года назад виновники под видом выплаты премии сотрудникам использовали эту сумму для организации корпоратива.

Ранее их уже осудили по статье о превышении должностных полномочий, рассказали 26 февраля в прокуратуре региона.

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