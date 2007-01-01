В Калужской области у чиновников забрали деньги за скандальный корпоратив

Бывшая заведующая отдела культуры администрации Сухиничского района и бывший директор Межпоселенческого социально-культурного комплекса должны вернуть около 175 тысяч рублей.

Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.

Еще четыре года назад виновники под видом выплаты премии сотрудникам использовали эту сумму для организации корпоратива.

Ранее их уже осудили по статье о превышении должностных полномочий, рассказали 26 февраля в прокуратуре региона.