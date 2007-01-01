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Новость дня Общество

В Калужской области заметно вырос спрос на пекарей

За последний год количество вакансий в этой сфере увеличилось на 23%.
Дмитрий Ивьев
11:12 сегодня
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Пекари и повара вошли в десятку самых востребованных специалистов в Калужской области, сообщили 26 февраля в HeadHunter.

За 2024 год компании разместили около 1800 вакансий.

При этом на каждую вакансию приходится только 1,1 резюме, что говорит об остром дефиците специалистов. 

Медиана предлагаемой зарплаты для поваров и пекарей по итогам 2024 года составила в Калужской области 47,3 тысячи рублей.

На Калужский хлебокомбинат требуются пекари с зарплатой от 70000 руб. Опыт работы не требуется. Все вакансии предприятия тут.

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