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Общество

В Калуге 20 свадеб сыграли в красивую дату

Вторник, 25 февраля, стал богатым на праздничные церемонии в городском загсе.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
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Фото: ЗАГС Калуги.
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20 калужских семей родились в этот день.

Молодожены выбрали дату из-за ее зеркальности – 25.02.2025, пояснили в загсе.

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