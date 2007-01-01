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Общество

В Калуге прокомментировали открытие новой поликлиники в Турынино

Пока чиновники не могут назвать определенных сроков.
Дмитрий Ивьев
09:57 сегодня
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Очередная жалоба от жительницы микрорайона появилась в соцсетях 25 февраля.

В министерстве здравоохранения Калужской области рассказали, что для взрослой поликлиники уже выкупили помещение, но в здании нужно проводить ремонт.

- Сейчас готовится проектно-сметная документация, - пояснили в Минздраве. - Но точные сроки открытия поликлиники, к сожалению, пока неизвестны, они будут определены после разработки проектно-сметной документации и выделения денежных средств на проведение ремонта и закупку оборудования.

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