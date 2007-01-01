-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области наградили лучших работников АПК
Общество

В Калужской области наградили лучших работников АПК

Торжественная церемония прошла 25 февраля, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
Дмитрий Ивьев
09:22 сегодня
0 514
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За год отмечены 65 аграриев.

- Эти люди - настоящие герои сельского хозяйства, и их достижения вдохновляют нас всех, - заявил министр.

Он особо отметил тех, кто получил признание на федеральном уровне. Звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России» получили водитель из Перемышльского района Виктор Лиников, ректор Калужского института дополнительного профессионального образования в сфере АПК Галина Полонская, директор крестьянско-фермерского хозяйства Светлана Преображенская. 

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ была объявлена оператору молодняка крупного рогатого скота Любови Байбаковой из Ферзиковского района, трактористу-машинисту Евгению Инкину из Перемышльского района, механику Ивану Кацапову из Мосальского района, замдиректора Дмитрию Леонову из Медынского района, замдиректора Алексею Стулишенко из Думиничского района и механизатору Виталию Чернову из Ферзиковского района.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhHMUx3REZsNU9yWU9xT3RmcVlSQUE9PSIsInZhbHVlIjoiY01XQ0lCQUQ2MUx5QnlveE1GNm9vRU42L0I3ZVVuVVhkSG1kblpicEplRjM1SDR3NTg1Q1FyaEJ0VEhJczduc0N5aDFCYkJ4dGZnTzZTY3ZuQ3A2OFJ1OWVHeTN6ek93WkRJYWZkV3FQRitWN3dhdVZxeEZpclZLSm1NbVl6SklsV3JMSGdXL3MvOWU3MXViUVRYL1RxNXFHNXRSQm9OeENveDBiU3puNWp3NW9WL1V2OG9tQmRFaEJ5TEpwS0JvaGRWR043aWQzY0dCdE1vcFZPUkNXTnl2MkNCY2R0dlQxTWdwbUVFWkdhb0pOYzhlYTVQUysxMUVqNlZwaTRaRGpJbVNmall0N2c1ZjBtQXgvTWpVSlkwMVZUZTdLYURiMzNrRW9CbkovMDk5Z1ducmNHZnlXUVQ4aDEzcGtZbHBEUWNkdWV2QVNQVytmQ29wVW5nTUUwT013WG15a3lSWmZmZnFGMS9OdHFjNzFYelVrRHJOUDJYTE9GQ3BYY0oyWWxaN2VLTW1Pb0d0cDFmNEtzYmppZFhoSWxTem43NDdjOHlhMnJJZllLYTZnWVo3c2cyb2xlQTJBSmx1RjFMOSIsIm1hYyI6ImY5ZGIzN2RmNDUzY2Q1NTQwZjc2ZWQxMDFiZjhlNjg1ZTE1ODcwYmYwZTQyODVkMTcwMThiNDc5YmU0YjU1N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhyelA1VjFYdExJRzRyWUc3TTJZeGc9PSIsInZhbHVlIjoiNU5qa2JFWUNqb0RkMkltUFdvODNaVUYzaERGOUluMytHRlkrK0NlVEJOa055VUZYVElIMjFPNCtqUGordjJ6U2JiNFZrMmRZUzYwSWVMRkNOMHpKT0h3N0ZpaU13a2pqUWlKSWYwTjFqS045TXYraVA0UzZ1WEwzRGFWS2krYS9ONExvUGIrRnQySUJqTkMvQ0xjT21xaDc2MFVQeVJzT2xrcllVZ3VKNTZ2ZTh3Z1hOYVBOZGx2NythajllZ3ZIeDJMdTJvNHY2Ym5mSGFobE5SYm1IU3pzandaenZ5empaSnhrS3ZEcDMzdTNEaTl3R0hxOEt6OHJQNEJWWHZ5MDVKTkZFOVIvdnB6bXppaVM2aE9JeGY1MGovTldORStGL2JkQWYyeGUvdElOcG52MlpnOWZLd0cybytJN1k0OFlvajlLTVV3Ulh1akVIN1lsOGlWUWlzczZwTXhVMWxic01reTArTnJ0TWdJS1N3bGZGZ2VRbUdxS25XSjRFQkhyclNUcVNyRUVZTTF1US9pMktPeHBJeGRjclEvUzZrbGhWcWRiMklRRjhQd0FjU3NpM2hGcTBqTVQ1VWlDd2h5MFBOemQvdFdZYXBNRjRhTU96YnJBMWN1OTBZMThvMzBXUjJBODJyU1Fxa010YVdobUY0YnBSUi9NRnpQMUhReXh4aUNXNEY0c1M4dmZuWndJWkU2MFdxMGRsUG5vdHp6M3MyL0V5UG05bGhpK3FhcmU3U0VaME44eW0vYzJtQkhWY2ZxREREcnJzcjVXYUpHdGxVRkM3cEQrYlFOOFVJOUVndlVmaUlwb2RNRjAyaGZ4bEVGL1BWZ1RYVnZjalhCUSIsIm1hYyI6IjYzMDNjNzBmN2U3Zjk3ZTkzYTczNGRlM2E5MzI0ZWZhMDc4MDVmZTU3MDYxYmExMGFjMWJlNzg2MTUzYTBkNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+