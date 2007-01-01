В Калужской области наградили лучших работников АПК

Торжественная церемония прошла 25 февраля, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

За год отмечены 65 аграриев.

- Эти люди - настоящие герои сельского хозяйства, и их достижения вдохновляют нас всех, - заявил министр.

Он особо отметил тех, кто получил признание на федеральном уровне. Звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России» получили водитель из Перемышльского района Виктор Лиников, ректор Калужского института дополнительного профессионального образования в сфере АПК Галина Полонская, директор крестьянско-фермерского хозяйства Светлана Преображенская.

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ была объявлена оператору молодняка крупного рогатого скота Любови Байбаковой из Ферзиковского района, трактористу-машинисту Евгению Инкину из Перемышльского района, механику Ивану Кацапову из Мосальского района, замдиректора Дмитрию Леонову из Медынского района, замдиректора Алексею Стулишенко из Думиничского района и механизатору Виталию Чернову из Ферзиковского района.