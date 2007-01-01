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Общество

Михаил Голубев провел личный прием в Тарусе

Жители могли пообщаться с главой администрации Тарусского района 25 февраля.
Дмитрий Ивьев
07:40 сегодня
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Речь шла о благоустройстве дворов, дорогах, электроснабжении, точках притяжений для детей.

- Все вопросы взяты на контроль, будем решать адресно, заявил Голубев.

В частности, в микрорайоне Лесничество просят организовать дополнительный съезд с окружной дороги.

ТОС «Семейный» в этом году собирается установить детскую площадку.

За создание пространства для детей в центре города и в микрорайоне Курган выступил руководитель местного отделения «Отцы России» Виталий Якунин.

Голубев пообещал поддержку администрации.

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