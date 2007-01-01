Артамонов рассказал, сколько семей получит маткапитал после продления программы

Дмитрий Ивьев

Программу материнского капитала продлят до конца 2030 года, сообщил во вторник председатель комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

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Фото из телеграм-канала Анатолия Артамонова.

Дмитрий Ивьев 488 Фото из телеграм-канала Анатолия Артамонова. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники