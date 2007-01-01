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Общество

Артамонов рассказал, сколько семей получит маткапитал после продления программы

Программу материнского капитала продлят до конца 2030 года, сообщил во вторник председатель комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
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Фото из телеграм-канала Анатолия Артамонова.
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Соответствующий законопроект поддержали члены комитета.

На выплату маткапитала хотят направить 2,8 триллиона рублей в период с 2027 по 2030 годы.

По словам Артамонова, право на маткапитал в этот период должны получить около 4,9 миллиона семей.

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