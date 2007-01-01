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Перемышль остался без воды

Дмитрий Ивьев
14:57 сегодня
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Авария на линии водоснабжения произошла во вторник, 25 февраля.

Воды нет в селе Перемышль, деревне Хохловка, деревне Поляна и деревне Жашково, сообщили в администрации района.

Сейчас ведутся ремонтные работы. Воду обещают вернуть к 17:00.

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