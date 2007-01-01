Дом социального обслуживания в Калужской области достроят в 2025 году

Работы ведутся в деревне Тешевичи Кировского района.

Объект рассчитан на 140 проживающих.

Дом строят в рамках нацпроекта «Демография» для пожилых людей и инвалидов.

- Помещения для реабилитации и досуговой деятельности включают: зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, обувная мастерская, гончарная мастерская и художественная мастерская, - рассказал 25 февраля глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Строительство запланировано завершить в этом году.