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Общество

Дом социального обслуживания в Калужской области достроят в 2025 году

Работы ведутся в деревне Тешевичи Кировского района.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
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Объект рассчитан на 140 проживающих.

Дом строят в рамках нацпроекта «Демография» для пожилых людей и инвалидов.

- Помещения для реабилитации и досуговой деятельности включают: зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, обувная мастерская, гончарная мастерская и художественная мастерская, - рассказал 25 февраля глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Строительство запланировано завершить в этом году.

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