Дом социального обслуживания в Калужской области достроят в 2025 году
Работы ведутся в деревне Тешевичи Кировского района.
Объект рассчитан на 140 проживающих.
Дом строят в рамках нацпроекта «Демография» для пожилых людей и инвалидов.
- Помещения для реабилитации и досуговой деятельности включают: зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, обувная мастерская, гончарная мастерская и художественная мастерская, - рассказал 25 февраля глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Строительство запланировано завершить в этом году.