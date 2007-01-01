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Свыше 28 миллионов спам-звонков заблокировали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
11:42 сегодня
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Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Калужской области за 2024 год. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих Big Data, заблокировано более 28 миллионов спам-вызовов и звонков от мошенников, поступивших калужанам. Это на 57% больше звонков, чем за аналогичный период 2023 года.

За 2024 год антиспам-сервис «Защитник» заблокировал свыше 28 миллионов нежелательных звонков, которые поступили жителям Калужской области. Чаще всего жителям Калужской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы, а также возможные мошенники. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 12 секунд. Антиспам защита не только сэкономила время жителям Калужской области, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Телефонное мошенничество сегодня сродни эпидемии, которая затрагивает практически каждого. Мы совершенствуем наши антиспам-решения, чтобы защитить пользователей от нежелательных звонков и мошенников. Так, суммарно с помощью блокировки спам-звонков удалось сэкономить калужанам более 7,5 миллионов минут разговора со спамерами», - отмечает директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.  

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