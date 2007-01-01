-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Из Калужской области выслали восемь нелегальных мигрантов
Общество

Из Калужской области выслали восемь нелегальных мигрантов

Дмитрий Ивьев
10:16 сегодня
0 272
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 25 февраля, об этом рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

По четыре человека улетели в Узбекистан и Таджикистан.

Иностранцы нарушили миграционное законодательство.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxzNURuTDZDSmNRcVdDeHJQZWljSUE9PSIsInZhbHVlIjoiNGxWc0wzcXJuSFFEMy9HWHBRS3N2VHlaSWJ5VjU0eGlVS2JVK1g2V1RScXhqRFVEVHdFNVF2TmFxMzgvZGgvN05wZjZoS3F0ZjRtdmxSMmxXejFueXJqbTFieHdMYk5XRnI4L3VtVTJHNU03L1MrUm1RR0NxTFhBVnFXU1dEM1ZybXZMa29PcEtjNnVuU2VReU1zSFZmeUwxcWMzNXJXVlRGbjBBS1MwRUpJS3NoaW5scFRFc1BSeGc2aEJvK0FPOFA5WlJnY2tscjcxUjFnS05QM1VYWC9YRU5XU1RzRzJ1c2syVzg1MkttZm5JOGZ3ZGh0VDY2eDlGdE9Ka0xQODF0WllOa1JBdSsxMGxOOFBPQWMyempwdmtSRy9QZVdDdTZoZE1rU2VZczdFZGxHaXFyV1VmWXlQaGVaQVZ3WWxJMWJJMEYvU3M0c0lmRFg3VytSMTAxODVnQkwydDlMUjU0Q25kZ3VUQjJGcnUzMmJLRy96bEVjUmR6WnFTMGN2YmdCUElaSWJUR2cwSGxMak9Ob3lSZTJBdWVNKzdMT1VPWGJjN2kzcWZjSk84TTJ0MVZ3aGM1dHhSTEsyb1VGcCIsIm1hYyI6IjRjZjE2OWI3YmM1NDdkNTJjN2NiNmM3YTMxZTdkZThkYmM1YmE0YTU5YTRjYWJmMmNmMDA3N2Y4YTViMWU3MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNIQVZHWUR4UWcxcGt0d1drSW1pUWc9PSIsInZhbHVlIjoiL0ZKVWNuT1p4dkxxeGhxcU9VQ1pjcXVwTDR0QUZMejdWOThHT0UySTJ0ZXBDd2theUpQUFJ0dzR1dFFMeG13QWcvdzNhdGZ1SjN2ZjE0L2ozdi80NTF3NlRaM0Y4bUk3K0dWMVJMYU9OSmhPaVFOMGxycVpvNk1RS2FlOGk3eVp2MGl3dyt6Vy9oT08yWlozREVidnhhU28xRmNVUnV1Y0dzSzhVT2N0SEEwam10RmUvNEd4OFozc3k2L3RIWnE5S3FoWkVWSFlQK1Q1ZldHbTVHN3VYeWpJSFk0UlV2NVE4MUdWdllFTjl1RGZueGhIOTU5eGsxTE9qdDdCbnplQ0pkb2ltZDBBeGlwak15ZEJjT2ErOS9OYTNjb3FPUERweThMQysrYjhaNmcxclg1dlV3bmlwSTZTZWQ3S0krR1lOdmg5b2hCcVJ2RitHMzhFUjZ1azFJeHlGWEc1Y0tybXFEb1ZBVmpoc2prV0Nnak9BcTFQK3JzYzFFQWtIUm90L2NldGpqWTAydHdBR240eTczSHlFQzVEejFQOHJ1YU1mMjlWK21lSnZlRDdhRTBMVmFKb2JYYWZpWXQrc1lmYk0rVUQxODduYnpVWXBiSVdwWGRidC9lWG1XY0M3dTJjYlQyeVhuYTR4d002NDJSY2VsZnp1Zzh1UmZ0ZXV4N2kwdVdvSlFzaUt5NndtbW5TUGo1bEtuZTd1eEU4VW91Z1dORUlaMFJKY0pjeGxCQTNZOXhOTGw5cGJnUzJBS0pmQ250OFZWamp6eGZFdDRQdkM1TDdMQmVZdkhPY0V1ODhNaVBWbTV1aHQ4czRNSTVmUTdqdWZKcXJDbFNXY3EyNCIsIm1hYyI6IjEyZjY1MzE3OWQyYTg2MjI4ZGZmODAyNTIyMTcyNTFiY2JkN2U2YzcxNDI0Njc4ZWM5YWZlYWY1MWFjNTFmZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+