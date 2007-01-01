В Калуге открылась уличная выставка, посвященная Героям Советского Союза и Героям России

Она появилась у калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции на улице Московской.

В понедельник, 24 февраля, в церемонии открытия приняли участие руководитель следственного управления Следственного комитета по Калужской области Марк Харламов и заместитель губернатора Александр Шляпников.

Экспозицию подготовили при поддержке областного управления Следственного комитета.

- Выставка призвана напомнить студентам и гостям университета о мужестве и стойкости тех, кто боролся за свободу нашей Родины, - рассказали организаторы.