За год в Калужской области ликвидировали 77 несанкционированных свалок

В понедельник, 24 февраля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Но появляются новые, - подчеркнул чиновник. - Поручил наладить системную совместную работу всех структур, чтобы полностью решить задачу.

О свалках Шапша вспомнил, комментируя слова заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив Игоря Карачина. Тот заявил, что Калужская область одной из первых приступила к реализации Национальной социальной инициативы, работа выстроена системно, есть хорошая динамика.

В новом рейтинге качества жизни наша область впервые вошла в топ-20.

- В большинстве случаев эти показатели зависят от того, как выстроена работа власти по устранению барьеров, с которыми люди сталкиваются при получении социальных услуг, в различных жизненных ситуациях, - пояснил губернатор. - Вместе с АСИ работаем дальше. Как пилотный регион приступаем к внедрению Единой технологии проектирования решений. Это совместный проект Агентства, «Росатома», минэка РФ, направленный на улучшение качества жизни.