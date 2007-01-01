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Новость дня Общество

В Калужской области средний долг жителей перед банками достиг 434 тысяч рублей

В понедельник, 24 февраля, опубликован новый рейтинг закредитованности регионов.
Дмитрий Ивьев
12:03 сегодня
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Исследование провело агентство «РИА Новости».

Калужская область заняла 49 место. В среднем на каждого жителя приходится долг перед банком в 434 тысяч рублей. Чтобы его вернуть, нужно отдать больше половины годовой зарплаты.

За последний год задолженность выросла на 17,8 тысячи рублей.

Наименьшая закредитованность в России наблюдается в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там на каждого приходится долг перед банком в 64, 133 и 138 тысяч рублей соответственно. Самый большой долг в Тыве – больше миллиона.

У соседей калужан следующие показатели: Московская область – 591 тысяча, Москва – 577 тысяч, Тульская область – 403 тысячи, Орловская область – 384 тысячи, Смоленская область – 354 тысячи, Брянская область – 326 тысяч.

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