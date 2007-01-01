Московский хореограф Азамат Айталиев обиделся на калужских фанатов

Блогер заявил, что понял, почему в Калугу никто не приезжает.

Столичный блогер и хореограф Азамат Айталиев поделился своими впечатлениями от поездки в Калугу в своем Телеграм-канале.

Айталиев встретился с калужскими фанатами, но остался недоволен их поведением. Встреча проходила в Центральном парке. Неизвестный подошел к нему сзади и кинул в голову сырое яйцо.

- Я больше в Калугу не приеду. Здесь молодежь учат не так, они не понимают, что такое уважение, - возмутился блогер. - Они приходят ради того, чтобы обозвать, что-то кинуть. Я не хочу приезжать в города, где нет уважения.

После инцидента блогер заселился в отель и успокоился. Пригласил калужан, которые не успели на встречу, приехать к нему, чтобы сфотографироваться. Также он предложил подписчикам найти контактный номер хулигана, чтобы поговорить с ним о его поведении.