Официальный дилер Changan в Калуге презентовал CS75 PLUS третьего поколения

В пятницу, 14 февраля, официальный дилер Чанган Центр Калуга провел презентацию нового Changan CS75 PLUS третьего поколения!

Передовые технологические возможности, качество, внимание к безопасности и экологическая ответственность компании-производителя - тот случай, когда знакомство в символическую дату может стать началом крепкой любви к современным автомобилям Changan.

Основанная в 1862 году, за 150 лет истории компания прошла путь от небольшого предприятия до одного из ведущих автопроизводителей Китая. Сегодня Changan известна своими инновациями и надежностью, что делает ее привлекательной для покупателей по всему миру. Так, в 2019 году компания вошла в десятку крупнейших автопроизводителей мира!

Название состоит из двух иероглифов «Chang» (长) и «an» (安), что переводится, как надежность, проверенная временем, и автомобили, безусловно, оправдывают свое название.

Экологичность, экономичность и высокая безопасность

На российском рынке ярко зажглась модель CS75 от Changan, которая практически сразу же стала бестселлером. Стильный кроссовер отличают экологичность, экономичность и высокая безопасность.

В калужском автосалоне официального дилера Changan представили модель CS75 Plus - это глубокий рестайлинг уже известного автомобиля D-класса. Машина визуально полностью обновилась и способна впечатлить с первого взгляда.

Мощный и более обтекаемый кузов в сравнении с предыдущим поколением, эффектный дизайн безрамочной решетки радиатора, светодиодные фары с лазерной графировкой, преобретенная сплошная полоса подсветки передней части кузова и псевдодиффузор в бампере, улучшающий аэродинамическую характеристику автомобиля, - экстерьер кроссовера Changan покоряет красотой и современностью.

Салон кроссовера тоже изменился: новая передняя панель, руль и центральные тоннели, однако стилистика сохранена, что не может не радовать ценителей. Экраны установлены в новых корпусах с измененной графикой, но их размер остался прежним.

На презентации в калужском дилерском центре Changan заглянули и под капот новенького переднеприводного CS75 Plus. Два варианта двигателя: 2-литровый Blue Core D. мощностью 233 л. с. и 1,5-литровый Blue Core NE мощностью 188 л. с., новая восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin.

- Двухлитровый мотор разгоняет автомобиль от 0 до 100 км/ч за 8,3 секунды, полуторалитровый - за 10,5 секунды. Для кроссовера, который весит 1 тонну 700 кг, это динамично! - говорит менеджер отдела продаж Алексей Бакаев. - Бензиновый двигатель Blue Core является легендарным и внесен в книгу рекордов Гиннеса: он в течение 260 часов работал на 5500 оборотов, ранее этого не делал ни один из подобных моторов!

Семейный кроссовер

В базовой комплектации новый Changan CS75 Plus оснащен шестью подушками безопасности и электронными помощниками водителя: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, мониторинг слепых зон, предупреждение схода с полосы. Автомобиль распознает пешеходов, велосипедистов, мопедистов и мотоциклистов и предотвращает наезд или столкновение!

Обновились чипы приборной панели, они отвечают за мгновенный отклик без задержек. Появилась проекция на лобовое стекло: водитель может контролировать скорость, не отвлекаясь от дороги.

Особое эстетическое удовольствие приносит и цветовая гамма обновленной серии Changan. Глубокие и стильные цвета подчеркивают статусность автомобиля.

Changan CS75 Plus - это прежде всего семейный кроссовер. Он прекрасно подойдет для долгих путешествий семьей: водителю и пассажиру спереди увеличили длину сидений, есть боковая поддержка, задний ряд сидений просторный, идет под скос, что создает удобную посадку, ноги пассажиров не затекают и 1000 километров проходят в удовольствие, плюс есть регулировка спинок. Для пассажиров задних сидений установлены дополнительные зарядки для телефонов. При этом объем багажника в 620 литров позволяет положить коляску или спортивные сумки, чемодан.

В долгой поздке чувствуешь себя в нем, как в автомобиле премиального класса, чему способствует сдвоенный стеклопакет и улучшенная шумоизоляция по кузову.

Что показал тест-драйв

Официальный дилер Чанган Центр Калуга на презентации предложил калужанам тест-драйв. Хочешь понять автомобиль - садись за руль, при впечатляющей внешности и достойной начинке немаловажно оценить, как автомобиль ведет себя на трассе и в городе. У Changan CS75 Plus классическая восьмиступенчатая коробка-автомат, максимально проста и надежна. Руль легкий, очень отзывчивый, но без излишней мягкости, граничащей с люфтом. Есть три режима управления, обязательно подберете оптимальный для вас.

Автомобиль максимально помогает водителю в городе: камеры, система комплексного контроля движения, датчики слепых зон - радует действительно комфортное и безопасное вождение. На трассе приятно резвый кроссовер уверенно держит дорогу, руль наливается и адаптируется под скорость. Ямы и неровности пропускает практически незаметно как для самого водителя, так и пассажиров.

Что особенно порадовало автолюбителей, машина четко откликается на каждое движение, демонстрируя полный контроль ситуации на высоких скоростях. За рулем не замечаешь времени, проведенного в пути. Управлять этим автомобилем - одно удовольствие. Для семейных поездок, для долгих путешествий, для максимально комфортного передвижения по городу выбирайте Changan CS75 Plus.

В калужском дилерском центре к покупке доступны 13 моделей автомобиля Changan: седаны и кроссоверы от B до D-класса. Можно выбрать выгодную вам гарантию: 5 лет или 150 тысяч километров.

Комплектация CS75 Plus комфорт с 1,5 л двигателем стоит от 3,5 млн рублей, с двигателем 2 л - чуть менее 4 млн рублей. Чтобы экологичность, экономичность и безопасность были доступнее, Changan предлагает кредиты на привлекательных условиях, программу Trade in и регулярные акции от дилерского центра.

Новый автомобиль CS75 Plus - когда эстетика и управление приносят абсолютное удовольствие.

Чанган Центр Калуга

Официальный дилер CHANGAN

+7 (4842) 477-555

Калуга, ул. Зерновая, 52

Сайт: https://changankaluga.ru/

ВК: https://vk.com/changan_kaluga