Шапша поручил не проводить диспансеризацию формально

Этот вопрос 24 февраля обсуждался на заседании правительства региона.

В прошлом году диспансеризацию прошли 395 640 калужан. Это на 50 тысяч больше, чем в 2023-м.

У 219 тысяч жителей региона выявлены заболевания. Чаще всего это болезни системы кровообращения, сахарный диабет и болезни органов пищеварения.

В 2025 году диспансеризацию должны пройти 419 тысяч человек.

- Очень важно, чтобы диспансеризация проходила не формально, чтобы применялись необходимые инструментальные исследования, чтобы это действительно не для галочки было сделано, а для того, чтобы как можно раньше выявить заболевания, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.