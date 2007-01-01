-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша поручил не проводить диспансеризацию формально
Общество

Шапша поручил не проводить диспансеризацию формально

Этот вопрос 24 февраля обсуждался на заседании правительства региона.
Дмитрий Ивьев
10:28 сегодня
0 732
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В прошлом году диспансеризацию прошли 395 640 калужан. Это на 50 тысяч больше, чем в 2023-м.

У 219 тысяч жителей региона выявлены заболевания. Чаще всего это болезни системы кровообращения, сахарный диабет и болезни органов пищеварения.

В 2025 году диспансеризацию должны пройти 419 тысяч человек.

- Очень важно, чтобы диспансеризация проходила не формально, чтобы применялись необходимые инструментальные исследования, чтобы это действительно не для галочки было сделано, а для того, чтобы как можно раньше выявить заболевания, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Новости по тегу
область
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
25%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZvd2RiMVF4V1dLa1Z5WGo3VHoxSHc9PSIsInZhbHVlIjoicjFyQXUxdS8yK2FER1JBMWJHbHVYUEJCRmZaMUJoM1JIMFByT1JnWGR6Y2JyWHBuM2dlTzB4c0tjS1pFckRUSFVQTjNoL2tocjRzc1RIN2hwYTdGMkRaeTh2dU4vby95bjhjc0drVlo3STgzcDVOc1dqQjdjdUFCLzZRN0ZaakNlMFJ6Wmh2cC9JTG9NdEFZVWcrUVFqeUtOdDZqalpmckdoRFNPVzgvZ3BwOVlKc2tUQ0tnNVRWWHRnSjRHYWFvRS9WaW5jZzN2OXF2OHVaNkpXRG9QLzE0Y0N5RElTenNPMWVGbkNHcGZuRHNIdHQxQzBCaXk0dlJrZVVqNHE3TnJEQWJ2OXd5Mmk1ZmdjVks1cDg2MFI2Nnc1RkIwUDdzMlZ5R2thOStOUmt6Uk9ZZjRsWnFId3EwemVWc3h0Z2NtRm5hMlAwRmVTcnRnUnR3aGhqTjcrM1N1OGthb01wZjI2N2xPbXJXR0ZRdHZRWWoyQ1gvSmROVFJSK2VKQndrYTZWUmtycXpLU0RaMXRvRENTYVBFWk11RlQvK0RCKzk4VWZsSkdxUFppTjJkdFQzWElQV0xLeEM0QjMwcFBqZSIsIm1hYyI6IjY5MmYwM2E1ODdlMDc3ZDJiODYyYzk5MmM0YjA1Y2Y4YzczYmEwNTkzYzM4N2M0Njg1ZDRlN2UxYWQzNzMwMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklvZjZyc1ZqM0lpdDQzUTBsbVN2K3c9PSIsInZhbHVlIjoiOEVQeDU4SWdWZ3NCZ01oY0NzVTl3bEV4YUNzVVcvUmNkaGhQTHNnTnA2SENTOFhjMi9QMmVRSG1vOEJqUlFDOFNxdEZMbFRZbXVJeHlYWGQ4bTVmWk0yYmQ5WEJFc3pTVmxXV0NPRzV4ZytVdnRXeDB1eE1TeUFSbUZiN2dWVUMrakF4R2dMUW1GY3VrYzdKV0xKZVBDeUZ5cnFsYlZpaVdnMlBCdHlERUJMeEhrYno0a2p6SkVYRTdyRHMxOVNBdjNOZlAxU0Y2YlUvZkJRQmRJcXQwNGxWZ0JwOHA1Sm5wZ1BKL2w0c0VSU0F2UERVdFh5QUZ5WVFtWnpscnIwcFVlNit1RjUwdnB2NGpNeGNUZDFSQUlCbUhMR3puV08wVHRPdFA2SWpONTRaWjRTN3g3T2lUbWdvZWR6bURqZWRjTEE0bTZyWmNnczVNZHdVQVliOEptcmhxaEZnMmlLMFk1WDVKQUxzLzJibjc0a3JtQzlpOUhIUmpPaitieE1yOEZ5NVNhdXFLbFNkSDkvNFRuM05odzY2OGpIMG1qZzNjSjk0ZVNFUUlaSWs2R2FNWHZzOWFLcXB3T2k5MjdxWFVCRktNQjlHNGZRbGNDVVB0Q1lGRlI1VEVuMTJIc1J5YTFVRXNVUTJ3cVFDcFBmaTlBVTZkbExMUis0K2NzeXcyUmdZU3pEeXNWMUd2QmVzMEhCdEFZZWZEUXJKekw4dmJsNUR6cDFtRjlHRTZybGZWbFgvcmhQRHRUUi9Cb2IwN2ZPeU8vTkdnNWJEa2JjZ2dPU05yRnY5REhZL3lvdDNoVmNaendneFF2bVBhNUVTY21LU29BWDl3aHV2bjZ2eSIsIm1hYyI6ImViZTRiODQzMmE5ODBjM2IyM2E3YTBiNThmNmRmMjc1ZGY0MGRmMGFiM2FlZmNlMTE3ZThiNGExOTcyNTI3ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+