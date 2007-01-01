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Урок цифровой грамотности для граждан старшего поколения

Под таким названием 19 февраля в Износковском районе состоялось мероприятие в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Цифровая Россия», направленное на повышение цифровой грамотности среди граждан старшего поколения.
10:15 сегодня
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Тема мероприятия вызвала большой интерес у жителей района.

На мероприятии присутствовали: заместитель Губернатора Калужской области, председатель регионального общественного совета проекта «Цифровая Россия» Дмитрий Разумовский, областной депутат, региональный координатор проекта «Цифровая Россия» Михаил Дмитриков, руководители Износковского района - Владимир Леонов и Пётр Маркелов, депутаты районного Совета Валентин Шалаев, Антон Козлов, представители районного Совета ветеранов, участники СВО, жители старшего поколения.

В приветственном слове руководители района Владимир Леонов и Петр Маркелов отметили важность такого рода мероприятий и выразили благодарность за содействие в подключении интернета в сельском Доме Культуры села Извольск.

Дмитрий Разумовский в своём выступлении подчеркнул важность развития интернета в сёлах Калужской области, а также необходимость проведения подобных мероприятий для повышения цифровой грамотности среди граждан старшего поколения.

Михаил Дмитриков рассказал о роли инноваций в современной жизни и о том, как важно научиться ими пользоваться. Он отметил, что цифровые технологии могут значительно улучшить качество жизни, особенно для старшего поколения.

Директор МБУ Износковской центральной библиотечной системы, Лариса Никитина, в своем выступлении поблагодарила областных гостей за помощь в подключении интернета в сельском Доме Культуры и в частности библиотеке села Извольск. Рассказала, насколько важны цифровые технологии в государственных учреждениях сельских поселений.

В рамках мероприятия, эксперты подробно рассказали о том, как защитить себя в интернете, что такое фишинг - атаки и как избежать мошенничества в сети. Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Анастасия Яглицкая и руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Алексей Орев провели презентацию, в которой наглядно показали, какие бывают мошеннические схемы и как им противостоять.

В завершение мероприятия всех присутствующих мужчин поздравили с наступающим Днём защитника Отечества.

От партии «Единая Россия» и областного депутата вручили подарки каждому присутствующему на семинаре.

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