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Общество

Калужанам грозит новый вид мошенничества с банковскими картами

Дмитрий Ивьев
09:12 сегодня
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В сети появились слухи, что платежные сервисы Visa и Mastercard могут возобновить работу в России. Этим воспользовались мошенники.

Некоторым владельцам таких карт пришли СМС от имени банка со ссылкой на фейковую страницу, где предлагается ввести свои персональные данные, рассказали в Роскачестве.

При этом преступники используют механизм подмены номера. Сообщения на телефон приходят, например, с номера 900.

По данным Роскачества, никакой официальной информации о возвращении Visa и Mastercard нет.

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