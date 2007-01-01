День защитника Отечества в Калуге отметили автопробегом

Местное отделение партии «Единая Россия» провело автопробег в честь Дня защитника Отечества. Колонна из 10 машин с флагами России проехала по улицам города. Участие в акции приняли Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Евгений Сергеев.

«Автопробеги к праздникам и знаменательным датам стали уже доброй традицией. Мы хотели ещё раз напомнить всем калужанам, что мы вместе, мы едины, а также поздравить жителей и гостей нашего города с праздником, отдать дань уважения всем защитникам, которые отдали свои силы и жизни ради нашей Родины! В автопробеге участвовали члены партии «Единая Россия», а также ее активные сторонники. Благодарю всех за поддержку!», – прокомментировал Юрий Моисеев.