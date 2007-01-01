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Столетний юбилей отметила жительница Калужской области Маргарита Покровская

Труженица тыла, вдова участника войны и мать четверых детей отметила свой 100-летний юбилей, получив поздравления от земляков и главы администрации Дзержинского района.
Игорь Кирдаков
13:14 сегодня
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В воскресенье, 23 февраля, свой столетний юбилей отметила Маргарита Федоровна Покровская — труженица тыла, ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной войны. С радостью и глубоким уважением ее поздравили родные, друзья и представители власти, пожелав здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Маргарита Федоровна родилась в поселке Полотняный Завод в многодетной семье партийца. С детства воспитанная на патриотических идеалах, она уже в юности проявила себя как настоящая героиня. В годы войны она рыла окопы, копала противотанковые рвы, расчищала от снега аэродром в деревне Муковнино и помогала раненым в госпитале. Все это она делала после тяжелых рабочих смен на фабрике, где валяла валенки и производила спички для фронта.

В 1947 году Маргарита Федоровна вышла замуж за фронтовика, который прошел всю войну пулеметчиком и дошел до Берлина. В их семье родилось четверо детей, которых они воспитали трудолюбивыми и ответственными. Всю свою жизнь Маргарита Федоровна посвятила семье и работе на бумажном производстве, активно участвовала в профсоюзной деятельности и спортивных соревнованиях.

Сегодня у юбилярши бережно хранятся документы и награды супруга, которые напоминают ей о трудных, но светлых годах, полных надежд и веры в Победу.

Глава администрации Дзержинского района Егор Вирков поздравил Маргариту Федоровну на своей странице в социальной сети:

- С радостью и глубоким уважением поздравляем вас с днем рождения! Желаем здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

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