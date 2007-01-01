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В Калуге за неделю февраля 2025 года родилось 77 малышей и создано 35 новых семей

Управление ЗАГС подводит итоги: с начала года в городе зарегистрировано более 500 новорождённых и 242 брака.
Игорь Кирдаков
10:18 сегодня
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С 17 по 22 февраля 2025 года в Калуге царила атмосфера счастья и новых начинаний. Управление ЗАГС города сообщает о радостных событиях: за эти дни на свет появились 77 малышей — 41 девочка и 36 мальчиков. Каждый из них стал новым источником радости для своих семей и всего города.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются. За ту же неделю 35 пар решили связать свои судьбы узами брака. Молодожёны, вступившие в новый этап жизни, получили свидетельства о заключении брака в торжественной обстановке, а сотрудники ЗАГСа пожелали им долгой и счастливой совместной жизни.

С начала 2025 года калужский ЗАГС уже зарегистрировал 527 записей актов о рождении и 242 акта о заключении брака. Эти цифры не только отражают демографическую динамику, но и становятся свидетельством того, что Калуга — город, где жизнь продолжает расцветать, а любовь и семейные ценности остаются в приоритете.

- Каждый ребёнок — это новая надежда, а каждая семья — это основа нашего общества. Мы рады, что можем быть частью таких важных моментов в жизни людей, — отметила представитель управления ЗАГС Калуги.

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