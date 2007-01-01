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Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днем защитника Отечества

Губернатор отметил вклад ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции в защиту Родины.
Игорь Кирдаков
09:04 сегодня
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. В своем обращении он подчеркнул важность подвига тех, кто защищал и продолжает защищать страну от врагов.

- Сегодня мы чествуем ветеранов, военнослужащих, участников локальных военных конфликтов. И тех, кто сегодня с оружием в руках и с мужеством в сердцах защищает нашу страну на специальной военной операции, – отметил Шапша.

Губернатор напомнил о героической истории Калужского края, который гордится своими земляками, включая Маршала Победы Георгия Жукова. Особое внимание в этом году уделяется 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Сохранить историческую правду о том, какой ценой наш народ отвоевал мир, – наш долг перед памятью павших, – подчеркнул Шапша.

В рамках праздничных мероприятий губернатор лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны – Николая Игнатьевича Апанасова, Максима Васильевича Варламова и Валентину Васильевну Иноземцеву, выразив им благодарность за их подвиг.

- Всем, кто посвятил себя военной службе, желаю крепкого здоровья, стойкости и всего самого доброго. С Днем защитника Отечества! Победа вновь будет за нами! – заключил Владислав Шапша.

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