Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днем защитника Отечества
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. В своем обращении он подчеркнул важность подвига тех, кто защищал и продолжает защищать страну от врагов.
- Сегодня мы чествуем ветеранов, военнослужащих, участников локальных военных конфликтов. И тех, кто сегодня с оружием в руках и с мужеством в сердцах защищает нашу страну на специальной военной операции, – отметил Шапша.
Губернатор напомнил о героической истории Калужского края, который гордится своими земляками, включая Маршала Победы Георгия Жукова. Особое внимание в этом году уделяется 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Сохранить историческую правду о том, какой ценой наш народ отвоевал мир, – наш долг перед памятью павших, – подчеркнул Шапша.
В рамках праздничных мероприятий губернатор лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны – Николая Игнатьевича Апанасова, Максима Васильевича Варламова и Валентину Васильевну Иноземцеву, выразив им благодарность за их подвиг.
- Всем, кто посвятил себя военной службе, желаю крепкого здоровья, стойкости и всего самого доброго. С Днем защитника Отечества! Победа вновь будет за нами! – заключил Владислав Шапша.