В Калуге прошел девятый межрегиональный Съезжий праздник «Казачьему роду нет переводу»

Участники из пяти регионов России представили самобытную казачью культуру, а праздник посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото министерство культуры Калужской области.

В субботу, 22 февраля, в Доме народного творчества и кино «Центральный» в Калуге состоялся девятый межрегиональный Съезжий праздник «Казачьему роду нет переводу». Мероприятие собрало участников из Калужской, Московской, Смоленской, Тверской областей, а также из Калуги и Обнинска, которые представили зрителям богатство казачьей культуры через песни, костюмы и традиционные обряды.

Гости праздника смогли окунуться в атмосферу казачьей жизни, познакомиться с творчеством лучших исполнителей казачьих песен и коллективов казачьих обществ. Особое внимание в этом году было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Казаки, сражавшиеся на фронтах войны, дошли до Берлина, Будапешта, Вены и Праги, а их подвиги стали символом мужества и отваги.

Знаменитая песня «Казаки в Берлине», прозвучавшая на празднике, напомнила о вкладе казачества в общую Победу. Сегодня казачьи подразделения продолжают с честью служить Родине, сохраняя традиции и защищая свободу страны.

Съезжий праздник стал ярким событием, объединившим поколения и напомнившим о важности сохранения культурного наследия казачества.