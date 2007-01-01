-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге прошел девятый межрегиональный Съезжий праздник «Казачьему роду нет переводу»
Новость дня Общество

В Калуге прошел девятый межрегиональный Съезжий праздник «Казачьему роду нет переводу»

Участники из пяти регионов России представили самобытную казачью культуру, а праздник посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Игорь Кирдаков
08:11 сегодня
0 448
Фото министерство культуры Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 22 февраля, в Доме народного творчества и кино «Центральный» в Калуге состоялся девятый межрегиональный Съезжий праздник «Казачьему роду нет переводу». Мероприятие собрало участников из Калужской, Московской, Смоленской, Тверской областей, а также из Калуги и Обнинска, которые представили зрителям богатство казачьей культуры через песни, костюмы и традиционные обряды.

Гости праздника смогли окунуться в атмосферу казачьей жизни, познакомиться с творчеством лучших исполнителей казачьих песен и коллективов казачьих обществ. Особое внимание в этом году было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Казаки, сражавшиеся на фронтах войны, дошли до Берлина, Будапешта, Вены и Праги, а их подвиги стали символом мужества и отваги.

Знаменитая песня «Казаки в Берлине», прозвучавшая на празднике, напомнила о вкладе казачества в общую Победу. Сегодня казачьи подразделения продолжают с честью служить Родине, сохраняя традиции и защищая свободу страны.

Съезжий праздник стал ярким событием, объединившим поколения и напомнившим о важности сохранения культурного наследия казачества.

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjY3Yjhha1V1WGZWYXR2ZVJ0dVoveGc9PSIsInZhbHVlIjoiRGM5ZFhFS091S3lHcmdXRmpaY25wVEdRVFNFZDZHdnFRRDZwajFWZVoxWWJWZmhKUUJrMXF1YlFVWGNpSGxYelhoWnI3NS9JT2VDQXpTdFJPYUxOMENyZGtDZ29ReThLQkpBWGcwMGYwaS9Ud1dzQ0RxOWxGb0pCY0UwZG05Z2ZMOGNtREJnMFNXczF2L1ZQbnZ4NVlmN3RqdlVjekdsVTJRR01XV3lZaU5maFgxYkozSWFVTk1YZFIrZGpudWIwaDVOYlBhM2pDNGR6UWJMQkYvV094Mmhta0N0cm5pcTBrbXRkY3FOSkNzbUJ1NlNwa2Fwa2hCVFIxeTJ6NVZoWjNPUElXYUxzclhMVzdXNGVmeWhLN0hBMkRnRDE2TlNWSmdJaWwvL1dYbEEyUjk1dCtTZjVxV3lSd0FEaUM2dm1wZHJkWndnYTdmSElWYUhaVU9UK21HalpGSGx5NTdGNmhSMWhORW5ocUsyRDNQWjF4WXBXS0pnS1oyYlloMzFMcWpIR0RlN1FhYUJud3d6U2l2ZktZS1NOS2U4cXlEZmZua2tXTEhxelhYWVJLWkxLeTdGRUVpdEk2SksxRVJabiIsIm1hYyI6IjJmY2FmNTJjMTA0M2ZkMzVlMzhkZTViNWQ3ZDg0ZGVjMTM5ZDFkMTEwNTc3NDUzYzkwODMxODc3OTI5ZjAxZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InV4RXVSaE1oRmdubG1xTU1XYWV2bHc9PSIsInZhbHVlIjoiaHlhR3dxdnNaRHlqN2U4cEFnYmdmb2VZVk9MdDcvWkxKS0ZhSVltRkhJMVFrbjJ0RGF5bVJadzh2bGVoeVVHd00zWDRTN1crRjh2WTNmMUVrWnJ0cjQ0OEgrWnEvSlY2ek4rYllCSS9mc3BpNE81MytGSzlDOUh2d3hnZ1VsZ045UXl2RUt4UkJLMnczSk95SG5BV0hqYXR1T1JGb3VvL2ZZenhxcEVVYkIxVTY3dzVkTHJ2L3d0WlA0RlR0cFMvY1pISU92OFpzYXlhSnpLa3J3WVRmL1ZxZXVhOVdzakU0Ly80N0F4YjhaMlI2REF0RDdkbzlobkUrNGRWbmJtTVUycVJSYnVTYnJxS0p6UXpkbi8vODhpUVBXZ2lsazBFMm5xb0pyMk5XRnhFblZQeFZybE1yTGpJTGMrNC9vVEVJUWRkOU9BZ3JYYTAvUDVEZkRzSXFWbWFJelQxeXNXTkVkTGVsOWQ2SUVqdGdRaGl1SXI2STdxMnJ5QnpKZThwcnlkTkNlVnJuTEhxRytUd2NhN3JLdE4vN2VWSmt0TTZXdTE4blgyTWF3elZaN1RqZXFVWkFveG16MUVqd1VmbktDNnZOYURmY3piRmFacHl6ME9xRXhkMHd1VU1vanMrSGl2bEhPMkR4RGxPSHBCQ2dLaVAxUVBkMWxuTy9QRzZkUVNwU28vRnhGMEw1SDFza3p3blNKenJGTkFOeTFLZjlxMDlaSWRnK0NMS2ZtS0NmK2k2dFJOcXR4c1BnL2FkRnJVU1VPd2NmUkNRZWs5RmYxUVlGZS9uWkRBR2k1MUNhelZUdmZ4Uks5K1o0Y2dqTThtVGphRGticjh0TkkwZiIsIm1hYyI6ImRjZTMzNTEzNjVkZjk1NWU4NDI2ZTI4YzZhMDAxNmY2MWI4NzViMDkzYzA4NDY3Y2ZlMzVhNTliMjgwMjEzYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+