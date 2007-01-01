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Общество

Еще один ФАП строят в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16:52 сегодня
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Фельдшерско-акушерский пункт модульного типа появится в деревне Теплово Спас-Деменского района, сообщил 21 февраля и.о. главы администрации Владимир Бузанов.

Работы ведутся по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Калужской области».

- Медицинское учреждение введут в эксплуатацию после того, как подведут все коммуникации, - пояснил Бузанов. - Это уже девятый ФАП, установленный в районе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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