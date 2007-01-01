Еще один ФАП строят в Калужской области

Фельдшерско-акушерский пункт модульного типа появится в деревне Теплово Спас-Деменского района, сообщил 21 февраля и.о. главы администрации Владимир Бузанов.

Работы ведутся по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Калужской области».

- Медицинское учреждение введут в эксплуатацию после того, как подведут все коммуникации, - пояснил Бузанов. - Это уже девятый ФАП, установленный в районе в рамках национального проекта «Здравоохранение».