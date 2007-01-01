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В Калуге чествуют защитников Отечества

Дмитрий Ивьев
15:29 сегодня
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21 февраля, накануне Дня защитника Отечества Губернатор Калужской области Владислав Шапша, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, члены ветеранских, молодёжных и патриотических организаций возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. На торжественном собрании руководители города и области поздравили калужан с праздником, пожелали успехов, мира и благополучия, поблагодарили за активную помощь участникам специальной военной операции. Творческие коллективы города подготовили праздничный концерт.

«В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже мирной жизни, чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. Это особенно важно сейчас, когда проходит специальная военная операция. Сегодня наши бойцы встречают свой праздник на боевом посту, защищая мирных жителей, отстаивая интересы и независимость нашей страны. От всей души желаю нашим военным, а также ветеранам, участникам вооруженных конфликтов, воинам-интернационалистам и всем калужанам крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия! А нашей Родине – скорейшей победы!», – поздравил калужан Юрий Моисеев.

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