Мировые судьи назначены в Калужской области

В пятницу, 21 февраля, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мировым судьей судебного участка №22 Дзержинского судебного района на три года стала Анна Дубкова. Ранее она замещала должность государственной гражданской службы в аппарате Калужского областного суда.

На должность мирового судьи судебного участка №30 Козельского судебного района Калужской области без ограничения срока полномочий назначена Анастасия Буканова. До этого она работала на судебном участке № 45 Козельского судебного района.