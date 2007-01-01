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Общество

Мировые судьи назначены в Калужской области

В пятницу, 21 февраля, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
15:24 сегодня
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Мировым судьей судебного участка №22 Дзержинского судебного района на три года стала Анна Дубкова. Ранее она замещала должность государственной гражданской службы в аппарате Калужского областного суда.

На должность мирового судьи судебного участка №30 Козельского судебного района Калужской области без ограничения срока полномочий назначена Анастасия Буканова. До этого она работала на судебном участке № 45 Козельского судебного района.

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