Калужские волонтеры отправились спасать Черное море от мазута

Очередная группа калужан поехала в Анапу, сообщил 21 февраля губернатор Владислав Шапша.

- Среди них студенты Жуковского колледжа механизации и сервиса, представители движения «ЭкоСистема», добровольческий отряд «Заряд», молодые предприниматели, - рассказал глава региона.

Они будут работать в Краснодарском крае до конца февраля.

- Волонтеры – настоящие герои нашего времени. Люди с искренним стремлением сделать мир лучше. Во всем поддерживаем таких ребят, - подчеркнул Шапша.