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Общество

Калужские волонтеры отправились спасать Черное море от мазута

Очередная группа калужан поехала в Анапу, сообщил 21 февраля губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
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- Среди них студенты Жуковского колледжа механизации и сервиса, представители движения «ЭкоСистема», добровольческий отряд «Заряд», молодые предприниматели, - рассказал глава региона.

Они будут работать в Краснодарском крае до конца февраля. 

- Волонтеры – настоящие герои нашего времени. Люди с искренним стремлением сделать мир лучше. Во всем поддерживаем таких ребят, - подчеркнул Шапша.

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