Губернатор побывал в управлении по вопросам миграции

Об этом Владислав Шапша рассказал в пятницу, 21 февраля.

Он сообщил, что управление переехало в новое просторное здание. Там решают вопросы, связанные с внешней и внутренней миграцией. Подразделение будет работать по принципу «Одного окна».

- Вопросы миграции очень чувствительные для жителей области, - подчеркнул губернатор Калужской области. - Важно, чтобы все принятые решения в этой сфере исполнялись. Абсолютный приоритет для нас - безопасность и интересы жителей области. И тут многое зависит от эффективности работы правоохранительных органов. В миграционной сфере должен быть обеспечен 100%-ый контроль.