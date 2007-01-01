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Общество

Губернатор побывал в управлении по вопросам миграции

Об этом Владислав Шапша рассказал в пятницу, 21 февраля.
Дмитрий Ивьев
14:36 сегодня
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Он сообщил, что управление переехало в новое просторное здание. Там решают вопросы, связанные с внешней и внутренней миграцией. Подразделение будет работать по принципу «Одного окна».

- Вопросы миграции очень чувствительные для жителей области, - подчеркнул губернатор Калужской области. - Важно, чтобы все принятые решения в этой сфере исполнялись. Абсолютный приоритет для нас - безопасность и интересы жителей области. И тут многое зависит от эффективности работы правоохранительных органов. В миграционной сфере должен быть обеспечен 100%-ый контроль.

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