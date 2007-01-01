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В Калуге вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обсудил роботизацию и инженерное образование

Дмитрий Ивьев
14:24 сегодня
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Внедрение в промышленность новых технологий, связанных с робототехникой, и подготовка инженерных кадров стали главными темами визита вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в Калугу. Депутат посетил Федеральный технопарк профессионального образования. Самое главное, считает Владислав Даванков, адаптировать его под запрос самих студентов.

«Нужно сделать технопарк местом, где молодые специалисты смогут работать в любое удобное им время. Формат коворкинга здесь был бы идеальным решением. Тогда учащиеся колледжей смогут пользоваться этим пространством для работы над своими проектами. Молодёжь должна чувствовать, что о ней думают и помогают реализовываться», — уверен Владислав Даванков.

Он предложил депутатам калужского заксобрания от партии «Новые люди» Дмитрию Артамонову и Дмитрию Зубову продумать развитие инфраструктуры вокруг технопарка. В первую очередь это касается гостиничного комплекса с недорогими номерами. Сейчас студентам и преподавателям, которые приезжают сюда на стажировку, приходится останавливаться далеко от технопарка.

С этим связан второй вопрос — транспорт. Владислав Даванков выступил с инициативой запустить шаттлы от вокзалов до технопарка, которые бы возили школьников, студентов и преподавателей по льготным ценам или вовсе бесплатно.

Касаясь программ технопарка, участники встречи сделали акцент на робототехнике и инженерии.

«Работа с роботами станет настоящим социальным лифтом для молодёжи. В Институте развития профессионального образования разделяют нашу точку зрения, мы видим это по программам, которые реализуются на базе калужского технопарка. Наша задача — сделать город технологичным центром», — говорит Дмитрий Артамонов.

Готовить востребованные кадры помогают сами работодатели.

«Они интегрируют в процесс обучения передовые практики. Особое внимание мы уделяем повышению квалификации педагогов и управленческих команд», — говорит замдиректора Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Маргарита Скворцова.

Сейчас партия «Новые люди» дорабатывает научный проект, который запустит весной. Он будет направлен на популяризацию науки и поддержку молодых учёных и инженеров. Всё это поможет молодым людям получить образование будущего, не покидая регион.

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