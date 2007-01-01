Какие продукты больше всего подорожали в Калужской области за год

Дмитрий Ивьев

Опубликованы официальные данные Калугастата по ценам за декабрь 2024 года в сравнении с декабрем 2023-го.

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Дмитрий Ивьев 678 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники