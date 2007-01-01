Какие продукты больше всего подорожали в Калужской области за год
Опубликованы официальные данные Калугастата по ценам за декабрь 2024 года в сравнении с декабрем 2023-го.
Рекордсменом по росту стоимости стало сливочное масло. Оно прибавило за 12 месяцев 40,2%.
Рыба и морепродукты подорожали на 20,2%.
Стоимость овощей и фруктов увеличилась на 19,7%.
Молоко и подсолнечное масло подорожали на 18,4%.
Хлеб и хлебобулочные изделия прибавили в цене 17,8%.
Кондитерские изделия стали дороже на 12%.
При этом куриные яйца за 2024 год стали дешевле на 15,5%.