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Какие продукты больше всего подорожали в Калужской области за год

Опубликованы официальные данные Калугастата по ценам за декабрь 2024 года в сравнении с декабрем 2023-го.
Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
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Рекордсменом по росту стоимости стало сливочное масло. Оно прибавило за 12 месяцев 40,2%.

Рыба и морепродукты подорожали на 20,2%.

Стоимость овощей и фруктов увеличилась на 19,7%.

Молоко и подсолнечное масло подорожали на 18,4%.

Хлеб и хлебобулочные изделия прибавили в цене 17,8%.

Кондитерские изделия стали дороже на 12%.

При этом куриные яйца за 2024 год стали дешевле на 15,5%.

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