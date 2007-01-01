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Названы самые богатые районы Калужской области

Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.
Дмитрий Ивьев
09:05 сегодня
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В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в ноябре 2024 года.

По области зарплата составила 79 619 рублей, увеличившись за год на 19%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.

Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе, где показатель уже превысил 100 тысяч. На второе место, прибавив почти 35% за месяц, вырвался Износковский район.

За ним следуют Обнинск, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга только на шестом месте.

Самые низкие доходы в Жиздринском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  1. Боровский район 104 703 рубля,
  2. Износковский район 97 318 рублей,
  3. Обнинск 94 940 рублей,
  4. Жуковский район 88 731 рубль,
  5. Малоярославецкий район 80 864 рубля,
  6. Калуга 77 732 рубля,
  7. Бабынинский район 74 407 рублей,
  8. Тарусский район 72 676 рублей,
  9. Ферзиковский район 72 619 рублей,
  10. Перемышльский район 70 328 рублей,
  11. Дзержинский район 69 457 рублей,
  12. Людиновский район 66 083 рубля,
  13. Куйбышевский район 60 562 рубля,
  14. Козельский район 59 876 рублей,
  15. Кировский район 59 537 рублей,
  16. Барятинский район 59 078 рублей,
  17. Ульяновский район 57 793 рубля,
  18. Мосальский район 55 718 рублей,
  19. Спас-Деменский район 54 187 рублей,
  20. Хвастовичский район 53 463 рубля,
  21. Медынский район 53 067 рублей,
  22. Сухиничский район 51 564 рубля,
  23. Юхновский район 49 632 рубля,
  24. Мещовский район 48 466 рублей,
  25. Жиздринский район 43 732 рубля,
  26. Думиничский район 43 239 рублей.

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