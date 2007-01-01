Названы самые богатые районы Калужской области
Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.
В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в ноябре 2024 года.
По области зарплата составила 79 619 рублей, увеличившись за год на 19%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.
Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе, где показатель уже превысил 100 тысяч. На второе место, прибавив почти 35% за месяц, вырвался Износковский район.
За ним следуют Обнинск, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга только на шестом месте.
Самые низкие доходы в Жиздринском и Думиничском районах.
Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:
- Боровский район 104 703 рубля,
- Износковский район 97 318 рублей,
- Обнинск 94 940 рублей,
- Жуковский район 88 731 рубль,
- Малоярославецкий район 80 864 рубля,
- Калуга 77 732 рубля,
- Бабынинский район 74 407 рублей,
- Тарусский район 72 676 рублей,
- Ферзиковский район 72 619 рублей,
- Перемышльский район 70 328 рублей,
- Дзержинский район 69 457 рублей,
- Людиновский район 66 083 рубля,
- Куйбышевский район 60 562 рубля,
- Козельский район 59 876 рублей,
- Кировский район 59 537 рублей,
- Барятинский район 59 078 рублей,
- Ульяновский район 57 793 рубля,
- Мосальский район 55 718 рублей,
- Спас-Деменский район 54 187 рублей,
- Хвастовичский район 53 463 рубля,
- Медынский район 53 067 рублей,
- Сухиничский район 51 564 рубля,
- Юхновский район 49 632 рубля,
- Мещовский район 48 466 рублей,
- Жиздринский район 43 732 рубля,
- Думиничский район 43 239 рублей.