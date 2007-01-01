Названы самые богатые районы Калужской области

Свежие официальные данные на днях представил Калугастат.

В отчете приводится информация о средней начисленной зарплате в ноябре 2024 года.

По области зарплата составила 79 619 рублей, увеличившись за год на 19%. Однако по районам доходы распределены не совсем равномерно.

Больше всего в регионе зарабатывают в Боровском районе, где показатель уже превысил 100 тысяч. На второе место, прибавив почти 35% за месяц, вырвался Износковский район.

За ним следуют Обнинск, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга только на шестом месте.

Самые низкие доходы в Жиздринском и Думиничском районах.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом: