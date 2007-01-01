Житель Калужской области погиб на СВО

На следующей неделе пройдут похороны Василия Бартеньева из села Рыченки.

Мужчина служил в армии с августа 2024 года, сообщили 21 февраля в администрации Перемышльского района.

Прощание с солдатом назначено на 10:00 25 февраля у дома № 37 села Рыченки.