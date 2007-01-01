В Малоярославецком районе не будут строить завод на роднике
Жителей села Недельное на личной встрече в этом заверили глава администрации района Вячеслав Парфенов и руководитель СК РФ по Малоярославецкому району Олег Фёдоров.
Заявление на разрешение по строительству завода бутилированной воды отозвано. Решение о проведении публичных слушаний отменено.
При этом Парфенов поддержал требование присвоить Кожуховскому роднику статус памятника природы, а также признать его охраняемой природной территорией регионального значения.
Весной там собираются обустроить съезд с дороги.