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Общество

В Малоярославецком районе не будут строить завод на роднике

Жителей села Недельное на личной встрече в этом заверили глава администрации района Вячеслав Парфенов и руководитель СК РФ по Малоярославецкому району Олег Фёдоров.
Дмитрий Ивьев
09:15 сегодня
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Заявление на разрешение по строительству завода бутилированной воды отозвано. Решение о проведении публичных слушаний отменено.

При этом Парфенов поддержал требование присвоить Кожуховскому роднику статус памятника природы, а также признать его охраняемой природной территорией регионального значения.

Весной там собираются обустроить съезд с дороги.

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