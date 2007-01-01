В Малоярославецком районе не будут строить завод на роднике

Дмитрий Ивьев

Жителей села Недельное на личной встрече в этом заверили глава администрации района Вячеслав Парфенов и руководитель СК РФ по Малоярославецкому району Олег Фёдоров.

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Дмитрий Ивьев 234 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники