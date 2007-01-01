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Сирены заревут в Калужской области

Очередная проверка системы оповещения запланирована на 5 марта, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
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Сирены по всей Калужской области включат в период с 10:40 до 10:44.

Также на одну минуту перехватят сигналы телевидения и радио.

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