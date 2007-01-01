Калужские бригады медиков 34 раза выезжали в Первомайск за 2024 год

Об этом 20 февраля рассказала глава Минздрава Калужской области Анна Чернова.

Во время этих командировок врачи приняли около 40 тысяч пациентов и провели больше 2,5 тысячи операций.

- Мы оказываем помощь войсковым частям, - заявила Чернова. - Например, недавно передали очередную партию гуманитарного груза: систему воздушной разведки, специализированное оборудование, инструменты, материалы, маскировочные сети, дрова, продукты питания. Все это так необходимо нашим ребятам. В сборе средств участвовали сотрудники нашего министерства, медицинских учреждений, предприниматели и граждане.