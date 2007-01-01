Геннадий Новосельцев: «Граждане, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте»

20 февраля состоялось первое заседание «весенней» сессии Законодательного Собрания.

Ключевой вопрос – продление до 31 марта выплат в размере 2 млн рублей гражданам, которые поступают на военную службу по контракту.

Напомним, что эта мера соцподдержки была установлена в январе. Первоначально она предназначалась всем заключившим контракт с министерством обороны от Калужской области с 15 января по 28 февраля 2025 года.

- С принятием закона, граждане, заключившие контракт с Минобороны, продолжат получать повышенную выплату в марте. Для них, помимо этого, предусмотрена федеральная выплата - 400 тысяч рублей и ещё 100 тысяч – от администраций районов. Таким образом, в общей сложности, после заключения контракта, они единовременно смогут получить 2,5 млн рублей, - подчеркнул председатель парламента Геннадий Новосельцев.

Напоминаем, что в городе Калуге пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Максима Горького, 87. Подробности по телефону: 8 800 100 47 66.